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Resumen

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Bomberos inspeccionan el lugar tras un incendio en una residencia de ancianos que causó la muerte de 16 personas, en Pitrufquén, región de La Araucanía, Chile, el 12 de septiembre de 2026. (Matias Gallegos / AFP)
Bomberos inspeccionan el lugar tras un incendio en una residencia de ancianos que causó la muerte de 16 personas, en Pitrufquén, región de La Araucanía, Chile, el 12 de septiembre de 2026. (Matias Gallegos / AFP)
/ MATIAS GALLEGOS
Por Agencia AFP

Un total de 16 ancianos fallecieron y otros fueron hospitalizados tras el incendio de una casa de reposo al sur de Santiago de Chile, informó este sábado el municipio de Pitrufquén, en la región de Araucanía, que reveló que el geriátrico tenía observaciones legales de funcionamiento.

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