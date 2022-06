Bomberos de la Ciudad trabajan este jueves por la mañana en el incendio de un departamento del barrio porteño de Recoleta, Argentina. Según las primeras informaciones, el fuego se registra en el sexto piso del edificio, que en total tiene catorce, ubicado en Ecuador al 1000, a metros de avenida Córdoba.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que “pese a los esfuerzos para reanimarlos” ya hay cinco muertos -tres menores y dos mujeres adultas- y 18 personas trasladadas a hospitales porteños.

“Una de las mujeres falleció en el Hospital Ramos Mejía y otra, en el Hospital Fernández”, sostuvo. En tanto, las autoridades consignaron que los niños que murieron vivían en el piso 7, de donde fueron retirados con vida, pero llegaron fallecidos al Hospital Gutiérrez.

Crescenti dijo que quienes vivían en esta propiedad le notificaron que ocho de los afectados compartían piso y, para las 8 de la mañana, confirmó que el incendio estaba “controlado” y que personal del SAME revisaba el edificio para evaluar el estado de la gente que aún se encontraba en el interior.

“Estamos recorriendo piso por piso, peinando todo el edificio nuevamente, para saber si inspiraron humo o no los que quedaron en los departamentos no afectados”, manifestó. Las autoridades consignaron que en los pisos superiores al ocho no se evacuaron más víctimas.

Además, el médico expresó que recibieron el alerta a las seis menos diez de la mañana, que la situación se desarrolló en los pisos séptimo y octavo, y que los heridos están en los hospitales Durand, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández, Elizalde y de Niños.

Cuando comenzaron las tareas, en sus primeros intercambios con la prensa, Crescenti había revelado que entre los afectados había “cuatro o cinco menores en grave estado” en el Hospital de Niños y una embarazada, también en grave estado, trasladada al Hospital Ramos Mejía. Asimismo, que eran varios los pisos tomados.

“Estamos esperando novedades en los hospitales, los están reanimando, están en paro cardiorrespiratorio”, indicó en ese momento, a la vez que reportó que 25 ambulancias trabajaron en el lugar. Por ahora se desconocen los motivos del incidente.

De acuerdo a información a la que pudo acceder LA NACION sobre cómo se desarrollaron las tareas en la emergencia, los bomberos trabajaron en simultáneo: por un lado protegieron a tres personas -un mayor y dos menores- y atacaron el fuego con dos líneas de 38 milímetros; mientras que, por el otro, realizaron una inspección en los pisos. También desplegaron un hidroelevador para un emplazamiento primario.

Una niña de unos 9 años fue atendida, a quien el personal le suministró oxígeno. También una mujer mayor fue descendida por las escaleras internas, con una tabla rígida y un collar cervical. Con esta última persona, son dos mujeres adultas mayores que pudieron ser rescatadas con vida y conscientes.

Testimonios

En tanto, una mujer que vive en la cuadra donde se encuentra el edificio incendiado, de nombre Romina, contó al canal TN que se escuchó “una explosión” entre las 4.30 y las 5 de la madrugada. “Se escuchaban gritos de auxilio, vimos niños, era mucho el humo. Vi dos niños como asomados al balcón”, refirió.

Por su parte Horacio, que reside en el primer piso de la propiedad afectada, dijo que a las 6 les empezaron a tocar el timbre y golpear las puertas para que salgan de sus unidades. “Pensamos que era un asalto, hace un par de meses asaltaron con armas de fuego el edificio así que no abrí la puerta”, contó, una vez ya afuera.