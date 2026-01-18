En esta vista aérea, el humo y las llamas se elevan desde las casas en llamas durante un incendio forestal en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. (GUILLERMO SALGADO / AFP)
En esta vista aérea, el humo y las llamas se elevan desde las casas en llamas durante un incendio forestal en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. (GUILLERMO SALGADO / AFP)
/ GUILLERMO SALGADO
Agencia AFP
Agencia AFP

Al menos 15 muertos y a más de 50.000 los evacuados por incendios forestales en Chile
Al menos 15 muertos y a más de 50.000 los evacuados por incendios forestales en Chile

Al menos 15 muertos y a más de 50.000 los evacuados por incendios forestales en Chile

Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50.000 el de evacuados por los que arrasan el sur de .

Los incendios dejan “al menos 15 fallecidos” y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

MIRA AQUÍ: Chile: absuelven a expolicía acusado de disparar a Gustavo Gatica, víctima icónica del estallido social del 2019

Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial.

De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones.

La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.

MÁS INFORMACIÓN: Boric condena “acciones militares” de EE.UU. en Venezuela y llama a una salida pacífica

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, insistió este lunes 15 de diciembre en que el país necesita "un Gobierno de emergencia" y subrayó que esa será su primera misión tras ser recibido en el Palacio de la Moneda por el actual jefe de Estado, el progresista Gabriel Boric. (EFE)
