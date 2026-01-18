Al menos 15 muertos y a más de 50.000 los evacuados por incendios forestales en Chile

Escucha la noticia
Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50.000 el de evacuados por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.
Los incendios dejan “al menos 15 fallecidos” y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.
“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial.
De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones.
La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.
“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.
En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur.
El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.
El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.
