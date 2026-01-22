Fiscalía anuncia captura de principal sospechoso de mortíferos incendios forestales en Chile

La Fiscalía de Chile anunció la noche del jueves la captura del presunto autor del incendio forestal que causó la mayoría de las 21 víctimas en el sur del país, donde bomberos combaten las llamas desde el fin de semana.

Las autoridades habían reportado la detención en los últimos cuatro días de otros tres sospechosos en la región Biobío, la más azotada por el fuego, y de la Araucanía.

Los incendios también alcanzaron a la región de Ñuble. El gobierno estima en 20.000 el número de damnificados.

Por orden de la Fiscalía, la policía detuvo a un cuarto hombre “que termina provocando las hasta hoy 20 muertes” en Biobío, dijo la fiscal regional, Marcela Cartagena, en conferencia de prensa en Concepción, capital de esa región. La otra víctima falleció en Ñuble.

El detenido es un chileno, de 39 años, que el viernes será presentado ante la justicia. La Fiscalía no precisó los cargos que le imputará.

El hombre tiene “antecedentes policiales por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial e intelectual”, afirmó Claudia Chamorro, inspectora de la policía civil de investigaciones, junto a la fiscal.

Según las autoridades, uno de los detenidos por los incendios ya fue puesto en libertad.

Los incendios se iniciaron el sábado y avanzaron rápidamente a zonas pobladas a causa de los vientos del intenso verano austral en el sur de Chile.

En Biobío, a unos 500 km de Santiago, las localidades más afectadas son Penco, Lirquén y Tomé.

Más temprano, las autoridades habían anunciado la captura de un hombre presuntamente involucrado en quemas en el sector de Punta de Parra, en Biobío, durante el toque de queda.

El sospechoso, junto a otras personas, estaba prendiendo el bosque cuando llegó la policía tras ser alertada por vecinos. “El sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base”, informó un comunicado de la Policía de Investigaciones.

“Es pura maldad”

Los bomberos luchan con 18 focos activos, según el más reciente reporte del organismo estatal de atención de desastres (Senapred).

En Punta de Parra, una localidad de unos 3.000 habitantes rodeada de bosques de eucalipto, los incendios dejaron unas pocas residencias en pie.

Sus habitantes creen que los incendios fueron provocados intencionalmente.

“Es pura maldad, solo por hacer daño, no hay otra explicación”, dijo a la AFP Felicia Lara, de 68 años, que logró huir apenas con la ropa puesta.

Los incendios han consumido hasta ahora más de 42.000 hectáreas de bosque y terrenos. Unas 2.000 viviendas han resultado afectadas, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, al entregar un nuevo balance la noche de este jueves.

“La situación sigue siendo compleja. Todavía no podemos bajar los brazos”, afirmó Elizalde.

Durante la jornada, el mandatario Gabriel Boric decretó dos días de duelo.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales iniciaron intencionalmente el fuego, que avanzó con rapidez, producto también de las altas temperaturas del verano.

