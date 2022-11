El abuelo de Ulises Leonel Camacho Luque, el ladrón asesinado por un ingeniero durante un intento de robo en la localidad bonaerense de San Justo, en Argentina, cuestionó este viernes la decisión de la Fiscalía de no pedir la detención del hombre que baleó a su nieto por considerar que actuó en legítima defensa. “¡El arma era de juguete!”, se quejó y recordó a su nieto como un joven educado, pero alcohólico.

En diálogo con los medios, Germán contó que se enteró de lo ocurrido ayer cuando un vecino le avisó al padre de Luque que el joven había sido baleado. “Está tirado tu hijo allá, le dijo. Entonces, fuimos y lo encontramos ya tirado y sangrando. Después, vino la ambulancia, pero ya no pudieron hacer nada”, recordó y agregó que recién se supo del contexto en el que se produjeron los hechos horas más tarde, a través de los noticieros.

“Nos enteramos mediante la televisión de lo que estaba queriendo hacer [Luque] (...) No sé qué habrían hablado o cuál habrá sido la dicusión que mantuvieron”, señaló en referencia al video difundido en las redes sociales donde se ve cómo el delincuente se acercó al auto en el que viajaba el ingeniero y lo amenazó por la ventana. Seguidamente, advirtió: “¡Pero el arma era de juguete, era una réplica”.

SAN JUSTO: ingeniero electromecanico de 54 años se dio el gusto y mató de un tiro en el pecho al chorro de 19 años que intentó robarle el auto en calles Paraguay y Constitución. El delincuente salió de prisión hace un mes. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. pic.twitter.com/ziHNGJ3aag — Avisos Fúnebres (@avisosfunebres) November 4, 2022

Tras ello, a Germán le pidieron su opinión respecto de la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad al ingeniero por considerar que actuó en legítima defensa. A ese respecto, planteó: “Al ver que era de juguete el arma, él no podía haber disparado. Yo le pregunto al ingeniero, ¿cómo lo va a matar? Él se tiene que dar cuenta de que era una réplica en ese momento”.

A continuación, completó: “Ulises le habló y él abrió la puerta y le disparó. Él [por su nieto] golpeó la ventanilla y nada más. El hombre no se defendió, porque Ulises no le forzó la puerta ni le pegó, ni nada. La puerta estaba cerrada. Él, al ver que el arma era réplica, debía salir y agarrarlo preso o llamar a la patrulla”. De esta forma, pidió que se haga justicia, sostuvo que “no se pueden portar armas de semejante calibre” y consideró que, llegado el caso, el ingeniero “debió dispararle al pie, no al pecho”. “Es un asesinato”, sentenció.

Por otra parte, el hombre negó estar al tanto del presente delictivo de su nieto, aunque admitió que tenía antecedentes por robo. “Ni lo sospechábamos nosotros. Él venía tomado, pero siempre era educado y no hacía bulla ni nada. Sí sabíamos que estuvo detenido por borracho y por robar un auto, pero sin arma. Se lo llevó de un lavadero en donde estaba trabajando”, dijo.

Así las cosas, consideró que “los problemas” de su nieto eran “la junta y el vicio de tomar” y lamentó que el joven no haya recibido a tiempo la ayuda necesaria para rehabilitarse. “Le han dicho incluso que tenían que llevarlo a internar, pero la Policía no lo llevó. Faltó la decisión de un juez de internarlo para desintoxicarlo”, reclamó.

El caso

Los hechos referidos por Germán ocurrieron ayer alrededor de las 7 en la esquina de las calles Paraguay y Constitución, donde el ingeniero en electrónica de 54 años se encontraba a bordo de su Volkswagen Suran de color gris cuando fue sorprendido por Luque con fines de robo.

En esas circunstancias, la víctima abrió la puerta, le disparó en el pecho y luego se retiró del lugar, mientras que el joven baleado murió prácticamente en el acto.

Luego de lo courrido, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia del cuerpo del joven, por lo que efectivos de la comisaría oeste 1ra. de San Justo se trasladaron al lugar y realizaron las primeras averiguaciones para esclarecer el caso. Tras relevar las cámaras de seguridad en la zona, establecieron que el muerto habría intentado robar el Volkswagen Suran.

En tanto, al ingeniero se lo notificó sobre la apertura de una causa por el homicidio del joven, pero no se lo aprehendió ya que en principio se entiende que actuó en legítima defensa.

Interviene en la causa el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien dispuso que se le realice la prueba de dermotest al ingeniero y el secuestro de su vehículo, entre otras medidas tendientes a esclarecer el hecho.