“Estamos aquí, nos quisieron prohibir, pero aunque tenemos conciencia por la pandemia... esta energía no la vamos a perder nunca, estamos aquí otra vez... gracias a Dios no me cogió eso (el virus), dicen que es horrible”, dijo César Lene, uno de los danzantes de 24 años. (Texto y foto: AP).