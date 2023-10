Miembros de la comunidad palestina peruana y simpatizantes se reunieron este miércoles frente a la cancillería del país andino, en el centro histórico de Lima, para defender que “no son terroristas” y pidieron al Gobierno peruano que también apoye a su pueblo.

“Venimos a pedir que nos respeten a nosotros como país, no somos terroristas, somos un país que se defiende de los ataques. No tenemos tanques, barcos, ni aviones de guerra, no tenemos un ejército”, dijo a EFE Eduardo Osman, un manifestante y miembro de la comunidad palestina en el Perú.

En una pequeña protesta, los participantes clamaron que lo que está pasando “no es una guerra, es un genocidio” y pidieron a la Cancillería que respete y se solidarice con el pueblo palestino.

Miembros de la comunidad palestina peruana y simpatizantes participan en una protesta, frente a la Cancillería del país andino, en el centro histórico de Lima, Perú, el 11 de octubre de 2023. (Foto de Paolo Aguilar / EFE)

“La cancillería, cuando hay violaciones de derechos humanos, nunca apoya al Estado de Palestina, no nos reconocen, nunca se manifiestan, en cambio, cuando pasa una cosa trágica como la que ha pasado ahora en Israel, que lamentamos, porque Hamás no representa a Palestina, sí hay apoyo, hay manifestaciones y la cancillería está detrás”, dijo, por su parte, Camila Abufom en la protesta.

Ambos son descendientes de palestinos que huyeron a Perú por la “invasión por parte de Israel” del territorio donde éstos vivían.

“Yo soy árabe palestina, mis abuelos eran palestinos (...), la comunidad musulmana y árabe católica, como yo, estamos intentando reunirnos. Somos una comunidad muy herida, muy traumatizada y creo que es por eso que muchas veces no nos manifestamos, pero estamos ahora con el corazón en la mano intentando hacernos escuchar”, expresó Abufom.

Con banderas palestinas, pidieron también la paz y la libertad del pueblo palestino.

“Estamos aquí preguntándonos, preguntándoles, ¿por qué unas vidas valen más que las otras?, Los palestinos sufren hace más de 75 años opresión, un apartheid, limpieza étnica y nadie dice nada, pero cuando pasa con Israel, el mundo se para”, declaró la joven.

“No se puede decir que es una guerra cuando Israel tiene un poder bélico mucho mayor”, comentó una señora peruana que se definió como musulmana y quería apoyar a Palestina.

MÁS INFORMACIÓN: Unos 250 jóvenes israelíes que viajaban por Latinoamérica parten del Perú para unirse a la guerra contra Hamás

El pasado sábado, el Gobierno del Perú condenó “enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamás contra el Estado de Israel en las recientes horas”, y se solidarizó “con el pueblo israelí, las víctimas y sus familiares”, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en su página web.

Además, ratificó “de manera tajante su rechazo al terrorismo en todas sus manifestaciones” e hizo un llamado urgente a todas las partes involucradas para el cese inmediato de la violencia y a abstenerse de cualquier recurso que conlleve a un mayor nivel de confrontación.

“(Perú) vuelve a reafirmar su compromiso con el proceso de paz entre Israel y Palestina, de conformidad con el Derecho Internacional y las resoluciones emanadas de las Naciones Unidas”, sostuvo la cancillería.