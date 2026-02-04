Candidato presidencial de partido de Petro no podrá participar en consulta de la izquierda

Escuchar
Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el partido de Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el partido de Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el partido de Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el partido de Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia denegó este miércoles la participación del senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector.

