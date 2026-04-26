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Una partidaria ondea una bandera de Colombia con la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda durante su mitin de campaña en Cali, departamento del Valle del Cauca, el 13 de abril de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
Una partidaria ondea una bandera de Colombia con la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda durante su mitin de campaña en Cali, departamento del Valle del Cauca, el 13 de abril de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

El candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se consolida en el primer lugar para las elecciones del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este domingo que le da un 44,3 % de la intención de voto, su mejor resultado en esta campaña.

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