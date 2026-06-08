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Los candidatos a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. (Rodrigo BUENDIA / Joaquin SARMIENTO / AFP)
Los candidatos a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. (Rodrigo BUENDIA / Joaquin SARMIENTO / AFP)
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, denunció este lunes un supuesto plan de la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, para hacerle un “autoatentado controlado” con el fin de incidir en la segunda vuelta de las elecciones que tendrá lugar el próximo 21 de junio.

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