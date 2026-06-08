El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, denunció este lunes un supuesto plan de la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, para hacerle un “autoatentado controlado” con el fin de incidir en la segunda vuelta de las elecciones que tendrá lugar el próximo 21 de junio.

“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato, con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, expresó Cepeda en un comunicado.

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Según Cepeda, “este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta”.

El candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que pondrá en conocimiento de la Fiscalía General esta información que recibió en las últimas horas para que haga “las verificaciones del caso”.

Cepeda también trasladará esta información a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior y que se encarga de la seguridad de personas cuya vida corre riesgo o han sido amenazadas, para que, si es necesario, “refuerce las medidas de protección de De la Espriella” y de su compañero fórmula a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado en la primera vuelta presidencial, el pasado 31 de mayo, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

Violencia política en la campaña

Tras conocer la denuncia de su rival, De la Espriella dijo que es producto del “desespero” de Cepeda, ya que ni el resultado de la primera vuelta ni de la única encuesta de intención de voto divulgada hasta ahora sobre la segunda ronda le favorecen.

“Cepeda, en tu desespero, pareces dispuesto a recurrir a cualquier estrategia para desviar la atención del debate de fondo”, manifestó De la Espriella.

El candidato de ultraderecha añadió que a su campaña “ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”, dijo.

En ese sentido, recordó que ayer se cumplió el primer aniversario del atentado en el que fue gravemente herido con dos tiros en la cabeza el senador y precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después, el 11 de agosto de 2025.

“La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda”, agregó.

De la Espriella ha denunciado en varias ocasiones amenazas a su vida por lo que en sus mítines suele hablar detrás de un cristal blindado y en algunos casos ha aparecido con un chaleco antibalas por encima de la camisa.

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Colombia definirá a su próximo presidente en balotaje, tras una ajustada primera vuelta el domingo 31 de mayo en la que el “outsider” Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado y el oficialista Iván Cepeda terminó en segundo lugar. (AFP)

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