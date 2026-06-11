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El candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda habla en una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda habla en una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, anunció este jueves que denunciará penalmente a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por los delitos de “concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito” y lo vinculó a grupos paramilitares.

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