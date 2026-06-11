El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, anunció este jueves que denunciará penalmente a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por los delitos de “concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito” y lo vinculó a grupos paramilitares.

“En este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, por haber presuntamente cometido e incurrido en una serie de delitos”, expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

Cepeda señaló que hace la denuncia por “delitos de lesa humanidad cometidas por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, a las que vinculó con el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, con el que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 21 de junio.

El izquierdista detalló que entre los hechos de los que acusa a De la Espriella está la selección de candidatos al Congreso apoyados por paramilitares; sobornos que supuestamente ofreció en un sitio de reclusión; acceso a un predio de un condenado paramilitar y contribución para entregar un soborno para elegir al exfiscal Mario Iguarán.

“De la Espriella jugó el papel de ser financiado y financiador de grupos paramilitares. Y se está por esclarecer si hizo parte de estas estructuras”, dijo Cepeda, quien mostró unos gráficos para describir el supuesto vínculo de su rival con exjefes paramilitares.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que recibió denuncias de que De la Espriella “actuó como eventual reclutador para los grupos paramilitares” durante encuentros de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), una organización no gubernamental impulsada por los jefes de las AUC.

“Le pido a la Fiscalía que reactive las indagaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares”, enfatizó el aspirante oficialista.

El candidato también solicitó a la Corte Penal Internacional que investigue estos delitos porque “no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana” e implicarían crímenes de lesa humanidad.

La denuncia tiene lugar cuando faltan solo once días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para la cual una encuesta de intención de voto divulgada la víspera en la noche da a De la Espriella en primer lugar con el 52,2 % frente al 44,5 % de Cepeda.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).