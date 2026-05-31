El senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico, aseguró este domingo que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores tras conocer los resultados de este domingo, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Cepeda recalcó que este domingo obtuvo “10 millones de votos mal contados en Colombia”, y proclamó al Pacto Histórico como la principal fuerza política del país, pese a que los resultados preliminares le dan 9,6 millones de votos, equivalentes al 40,91 % del total de los sufragios.

Además, el candidato izquierdista manifestó que “existen informaciones e indicios sobre un número indeterminado de mesas” donde fueron impugnados los resultados por parte de los testigos electorales del Pacto Histórico que estaban vigilando los resultados.

“Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente, en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, manifestó Cepeda.

Por otro lado, acusó al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar “complotado” con el aspirante ultraderechista Abelardo De la Espriella.

“Autoridades e incluso gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones como ha ocurrido por el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella”, expresó.

El pronunciamiento de Cepeda va en línea con lo manifestado más temprano por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que no aceptó los resultados del conteo divulgado por la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar las elecciones, que este domingo dieron como el más votado a De la Espriella con más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de los electores.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

Con los resultados preliminares conocidos este domingo, el nombre de quien ocupe la Presidencia de Colombia durante el periodo 2026-2030 se definirá en segunda vuelta el próximo 21 de junio entre De la Espriella y el senador izquierdista Cepeda.