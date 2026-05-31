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El candidato presidencial colombiano del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla tras conocerse los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
El candidato presidencial colombiano del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla tras conocerse los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico, aseguró este domingo que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

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