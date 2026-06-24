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Resumen

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El candidato de izquierda Iván Cepeda habla durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 24 de junio del 2026. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
El candidato de izquierda Iván Cepeda habla durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 24 de junio del 2026. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

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