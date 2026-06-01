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El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El candidato izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no han encontrado hasta el momento evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia del domingo, en la que quedó en segundo lugar.

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