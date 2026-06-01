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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. (Fotos: AFP, composición realizada con IA).
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. (Fotos: AFP, composición realizada con IA).
Por Agencia EFE

La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quienes elevaron el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

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