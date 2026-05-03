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Imagen de Iván Cepeda (a la derecha) y Abelardo de la Espriella, los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega).
Imagen de Iván Cepeda (a la derecha) y Abelardo de la Espriella, los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega).
Por Agencia EFE

La carrera por la presidencia de Colombia a menos de un mes de las elecciones del 31 de mayo parece concentrada entre el candidato de izquierdas Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, según una encuesta divulgada este domingo por la revista Cambio.

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