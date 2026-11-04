Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y otras cuatro personas fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en una operación regional con colaboración de la DEA, informó este miércoles el ministro de Interior, John Reimberg.

Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, fue arrestado en la ciudad de Guayaquil (suroeste) junto a dos personas. En Panamá, las autoridades detuvieron a otros dos implicados.

#ATENCIÓN Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

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“Los cinco ciudadanos registran notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico”, señaló Reimberg en su cuenta de X.

De acuerdo con Reimberg, la agencia antidrogas DEA también participó en la operación regional.

Esta acción permitió “poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos”.

El expresidente tildó de “infames” los señalamientos contra su hijo y atribuyó al “odio político” la detención, según un mensaje publicado en X.

En 2022, Washington designó como no elegibles para entrar a Estados Unidos al exmandatario, su esposa y tres hijos por “su participación en actos significativos de corrupción”.

La justicia ecuatoriana sentenció en septiembre en primera instancia al expresidente Bucaram y su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar el covid-19 cuando el país enfrentaba lo peor de la pandemia.

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