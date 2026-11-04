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Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, detenido por la Policía Nacional ecuatoriana en Guayaquil, el 4 de noviembre de 2026. (Foto del ministro del Interior John Reimberg en X)
Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, detenido por la Policía Nacional ecuatoriana en Guayaquil, el 4 de noviembre de 2026. (Foto del ministro del Interior John Reimberg en X)
Por Agencia AFP

Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y otras cuatro personas fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en una operación regional con colaboración de la DEA, informó este miércoles el ministro de Interior, John Reimberg.

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