En enero de este año, la exreina de belleza boliviana Jade Isabela Callaú Barriga, de 21 años, fue detenida en Argentina tras el hallazgo de unos 350 kilos de cocaína en una avioneta que aterrizó de emergencia en un campo de la provincia de Entre Ríos. Ocho meses después, el caso volvió a cobrar notoriedad luego de que en los últimos días se informara que la policía está buscando a un peruano señalado de ser una “pieza relevante” de la estructura criminal.

De acuerdo con el diario argentino Clarin, Jade está detenida en el penal de Ezeiza, acusada de tráfico de drogas, y podría enfrentar una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

El pasado 22 de enero, una avioneta tipo Cessna 210, con matrícula boliviana adulterada, descendió de manera imprevista en la zona rural de Holt Ibicuy, supuestamente por falta de combustible.

Entonces, los vecinos alertaron a las autoridades. Cuando la policía llegó e inspeccionó la avioneta, encontró 10 bultos que contenían cocaína por un valor aproximado de 2,3 millones de dólares en territorio argentino.

Junto a Callaú fue detenido el piloto brasileño Carlos Costas Díaz, de 52 años y quien sería su novio.

Clarin informó que en una de sus declaraciones Callaú dijo que fue obligada a acompañar a su novio a “visitar a un conocido”.

La historia de Jade Callaú

Jade Callaú nació en San Borja, Bolivia. Hace unos años fue coronada Miss Ganadera en su pueblo. También ganó Miss FexpoBorja, certamen que la lanzó a la popularidad en redes sociales, pues compartía su rutina, viajes y mostraba su ambición por el dinero e imagen, informó Clarín. Sin embargo, ella es más conocida con el apodo de “Miss Bolivia”, aunque nunca ganó ese certamen.

Clarín entrevistó a su madre, Patricia, quien contó que Jade estudiaba psicología y vivía con su hermana en una ciudad universitaria. También dijo que cuidaba mucho de su imagen y apariencia debido a su trabajo como modelo.

Patricia habló de la relación que tenía su hija con el brasileño Carlos Costas Díaz.

“Mi hija se fue a estudiar psicología a Trinidad, otra ciudad, y yo, estando en San Borja, perdí su día a día. Cuando me enteré que estaban juntos otra vez, por teléfono, le dije de todo, no lo podía entender cómo no se daba cuenta de lo que todos veíamos. Pero como dije, estaba cegada por él, no creo que por amor, sino por ciertos privilegios. Estoy segura de que él le daba plata y le hacía regalos, con lo cual la manejaba como una marioneta", aseguró a Clarín.

Agregó que la pareja tenía más de un año de enamorados y que “la relación era tóxica”.

“Ella se equivocó, estaba enceguecida y atrapada en una relación sin salida, que no podía soltar. Él es un psicópata, violento y narcotraficante que ya había tenido una condena en Brasil, se escapó a Bolivia y se cambió la identidad. Su verdadero nombre es Leonardo Monte Alto", explicó la madre.

El peruano más buscado

En cuanto a la investigación por el cargamento de droga, se ha revelado una conexión entre Callaú Barriga y el peruano José Alberto García Nazario, señalado de ser pieza clave de la red.

Según el portal Infobae, la policía de Argentina ha solicitado la captura internacional de García Nazario.

Además, la investigación reveló que el grupo operaba bajo una modalidad sofisticada y coordinada, en la que al menos cinco ciudadanos peruanos, un brasileño y la exreina de belleza boliviana ejecutaban tareas de transporte, almacenaje y distribución, indicó Infobae.

La red red criminal abarcaba cuatro países sudamericanos: Perú, Bolivia, Argentina y Brasil.

Durante las investigaciones, la policía argentina detectó la existencia de un simulador de vuelo en uno de los domicilios allanados. Según la hipótesis, este sistema se empleaba para que los involucrados realizaran pruebas y ensayos de rutas aéreas, buscando minimizar riesgos de intercepción, precisó Infobae.

Este mes, durante los allanamientos realizados por la policía, se arrestó a cuatro peruanos y a un argentino.

También se encontró un búnker subterráneo que ocultaba 22 paquetes de cocaína, mientras que en un departamento se hallaron 30 “ladrillos” de droga escondidos en un mueble. Además, se confiscaron más de 7.000 dólares y 1,8 millones de pesos en efectivo, sumas presuntamente derivadas de la comercialización de estupefacientes, informó Infobae.

El portal argentino explicó que las intervenciones a los teléfonos de los arrestados condujeron a a la policía hacia José Alberto García Nazario, quien no registra antecedentes pero fue señalado de ser “pieza relevante” de la estructura.

