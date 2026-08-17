El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, afirmó este lunes que no renunciará al cargo luego de la polémica causada por una escapada turística suya de fin de semana en plena emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país hace una semana.

Beltrán defendió su gestión frente a la emergencia luego que desde varios sectores pidieran su renuncia tras ser fotografiado el fin de semana con su esposa en una playa en Santa Marta, una de las ciudades del Caribe colombiano, a donde viajó para asistir a una boda, según el portal Desigual.

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“Seguiré siendo ministro pero seguiré siendo padre y esposo, y eso es lo que hace grande a Colombia, las familias”, expresó Beltrán en una declaración publicada en redes sociales.

Beltrán, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, dijo que su presencia en una playa de Santa Marta fue simplemente para descansar unas horas con su familia.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía”, afirmó el ministro en X.

El funcionario aseguró que desde el primer día de la emergencia por el terremoto ha estado al frente de la respuesta del Gobierno y señaló que “en cuestión de horas” quedó lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de quienes perdieron su vivienda.

Beltrán detalló que visitó los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, muy afectados por el terremoto el mismo día del desastre, y posteriormente también se desplazó a Risaralda y Caldas para evaluar los daños.

“Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país. Comparto y entiendo la preocupación de los colombianos”, manifestó.

Las explicaciones llegan después de que distintos sectores pidieran su salida del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por considerar inapropiado que se fuera de descanso mientras el país afronta las consecuencias del terremoto, que deja hasta el momento cerca de 300 muertos, más de 200 desaparecidos y decenas de miles de viviendas afectadas.

Entre quienes lo cuestionaron están la representante a la Cámara Cathy Juvinao, de Alianza Verde, y el senador Jota Pe Hernández, aliado del Gobierno, que calificó de “indolente” el viaje.

Beltrán, vinculado a iglesias evangélicas, fue elegido alcalde de Bucaramanga en 2023, pero en 2025 fue anulada su elección por doble militancia. En la pasada campaña presidencial fue uno de los políticos regionales más activos y cercanos a De la Espriella, quien lo escogió para la cartera de Vivienda.

La Cámara de Representantes citó para este martes a Beltrán a un debate de control político sobre las medidas adoptadas por su cartera para atender a los damnificados, una convocatoria que fue realizada antes de que se conociera su viaje a Santa Marta y que podría convertirse en uno de los asuntos de la sesión.

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