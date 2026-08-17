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Resumen

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El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán Martínez, habla en una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto de 2026. (Pablo R. Seco / EFE)
El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán Martínez, habla en una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto de 2026. (Pablo R. Seco / EFE)
/ Pablo R. Seco
Por Agencia EFE

El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, afirmó este lunes que no renunciará al cargo luego de la polémica causada por una escapada turística suya de fin de semana en plena emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país hace una semana.

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