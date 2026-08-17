icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jaime Andrés Beltrán fue fotografiado en Santa Marta durante la emergencia por el terremoto. Foto: @DCoronell/ X
Jaime Andrés Beltrán fue fotografiado en Santa Marta durante la emergencia por el terremoto. Foto: @DCoronell/ X
Por Agencia EFE

Una escapada turística de fin de semana en plena emergencia por el terremoto tiene en la cuerda floja al ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, cuya renuncia piden este lunes desde distintos sectores, incluso aliados del Gobierno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.