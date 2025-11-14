Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Agencia AFP
Agencia AFP

Bolsonaro agota opciones para evitar la cárcel tras rechazo a su apelación
La debe oficializar este viernes su rechazo a la apelación del expresidente contra su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, lo que agota sus opciones de evitar la prisión.

El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber operado para impedir la asunción del izquierdista tras perder los comicios en 2022.

Francisco Sanz

Según la fiscalía, la trama golpista preveía además el asesinato de Lula y del juez de la corte suprema a la postre a cargo del caso, . Pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.

PUEDES VER: Brasil: Condenan a hasta 17 años de prisión a participantes en intento de golpe de Bolsonaro

Los cuatro magistrados confirmaron la semana pasada la sentencia, pero el resultado solo será oficial cuando finalice la sesión virtual a la medianoche de este viernes.

Una fuente del tribunal dijo a la AFP bajo anonimato que una vez se publique el resultado de la votación -lo que podría suceder desde el lunes- la defensa tendrá cinco días para presentar una nueva apelación.

Sin embargo, esa petición puede ser “rápidamente” recusada por De Moraes, quien entonces certificaría el final del juicio.

“De manera general, tras la publicación de la certificación del final del juicio, la orden de arresto es expedida el mismo día” por el juez encargado y es De Moraes quien decide dónde será el lugar de la detención, explicó Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas.

Según los plazos judiciales, Bolsonaro, de 70 años, .

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes. (Fotos de Mateus BONOMI / Evaristo SA / AFP)
El exmandatario (2019-2022) está en prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Por problemas de salud derivados de una puñalada en el vientre que recibió en 2018, Bolsonaro podría solicitar a la corte que le permita cumplir su condena en casa.

Al rechazar la apelación, De Moraes reafirmó que el juicio .

También resaltó la actuación del expresidente como instigador de la toma de las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores reclamaron una intervención militar para deponer a Lula.

En su voto, De Moraes señaló que la sentencia de 27 años y tres meses ya contemplaba la edad de Bolsonaro como factor mitigador.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes 16 de septiembre de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras "sentirse mal", informó uno de sus hijos en X. (AFP)

