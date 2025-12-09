El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es visto dentro de su casa en Brasilia, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro LADEIRA / Folhapress / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es visto dentro de su casa en Brasilia, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro LADEIRA / Folhapress / AFP)
/ PEDRO LADEIRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Brasil: Defensa de Jair Bolsonaro pide que deje prisión para ser operado por deterioro de su salud
Resumen de la noticia por IA
Brasil: Defensa de Jair Bolsonaro pide que deje prisión para ser operado por deterioro de su salud

Brasil: Defensa de Jair Bolsonaro pide que deje prisión para ser operado por deterioro de su salud

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La defensa del expresidente brasileño , condenado a 27 años de prisión por golpismo, pidió a la corte suprema autorizar su salida de la cárcel para realizarle una intervención quirúrgica debido al deterioro de su estado de salud, según documentos obtenidos por AFP.

Todos los nuevos documentos médicos recientemente aportados (...) revelan un empeoramiento significativo del cuadro de salud” de Bolsonaro que demanda su “inmediata internación”, señalan en la solicitud los abogados del líder ultraderechista, de 70 años.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC