Brasil: Defensa de Jair Bolsonaro pide que deje prisión para ser operado por deterioro de su salud

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, pidió a la corte suprema autorizar su salida de la cárcel para realizarle una intervención quirúrgica debido al deterioro de su estado de salud, según documentos obtenidos por AFP.

“ Todos los nuevos documentos médicos recientemente aportados (...) revelan un empeoramiento significativo del cuadro de salud ” de Bolsonaro que demanda su “inmediata internación”, señalan en la solicitud los abogados del líder ultraderechista, de 70 años.

Información en desarrollo...