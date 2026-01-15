Brasil: Corte Suprema ordena traslado de Bolsonaro a instalación policial en un presidio especial

La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este jueves el traslado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por golpismo, a una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales ubicada dentro de un complejo penitenciario.

El líder de la ultraderecha fue trasladado este mismo jueves desde la sede de la Policía Federal, en donde cumplía su condena en una celda especialmente adaptada para el exmandatario, a la sede del Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudinha por estar ubicado en el complejo penitenciario de Papuda.

En Papudinha, entre otros, están recluidos otros dos condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva: el exministro de Justicia Anderson Torres y el exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.

El traslado fue ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor en el Supremo Tribunal Federal del proceso que concluyó con la condena de Bolsonaro.

En su decisión, Moraes alegó que el expresidente venía disfrutando de “privilegios” y de “condiciones muy favorables en relación al resto de presos en el sistema penitenciario”.

En una extensa sentencia, el magistrado aseguró que, “mentirosa y lamentablemente”, hay un intento sistemático de “deslegitimar el regular y legal cumplimiento de la pena privativa de libertad” que Bolsonaro cumplía en la Policía Federal “con absoluto respeto a la dignidad de la persona humana”.

Moraes citó una serie de recursos presentados por los abogados del capitán de la reserva del Ejército, así como denuncias de sus familiares, según las cuales la sala especial que la Policía Federal destinó a Bolsonaro no atiende sus necesidades por carecer de atención médica de urgencia o por no contar con una televisión inteligente o de un aire acondicionado silencioso.

La sentencia determina que, en la Papudinha, el líder de la ultraderecha sea recluido en una “sala de Estado mayor”, es decir en una celda especial exclusiva para autoridades, tal y como estaba en la Policía Federal.

En su sentencia, el magistrado determinó que, una vez recluido en Papudinha, Bolsonaro cuente con la asistencia integral, en las 24 horas, de los médicos particulares que ya fueron autorizados a visitarle en cualquier momento.

Igualmente, autorizó su traslado inmediato a un hospital en caso de urgencia, la posibilidad de que se le ofrezcan sesiones de fisioterapia en los horarios indicados por sus médicos y de que se le ofrezca diariamente una alimentación especial, que será llevada a la instalación policial por una persona determinada por la defensa.

Bolsonaro cumplía desde noviembre su condena en la sede de la Policía Federal, que abandonó en dos oportunidades para acudir al hospital, la primera a finales de diciembre para una serie de cirugías y la segunda en enero para algunos exámenes médicos.

El expresidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula e inicialmente cumplió la pena en prisión domiciliar.

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades que se le conceda de nuevo la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos.

