Partidarios del diputado federal brasileño Nikolas Ferreira y del expresidente Jair Bolsonaro caminan durante una marcha en Brasilia, el 25 de enero de 2026. (Sergio LIMA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Brasil: Varios heridos por la caída de un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro
Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.

Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil, hubo al menos 34 heridos, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital.

Información en desarrollo...

