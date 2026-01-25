Brasil: Varios heridos por la caída de un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro

Escucha la noticia
Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.
Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil, hubo al menos 34 heridos, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital.
Información en desarrollo...
