La burla de Brigitte Macron y otras frases misóginas y racistas de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue duramente criticado por avalar un comentario ofensivo en Facebook sobre Brigitte Macron, la primera dama francesa y esposa del presidente Emmanuel Macron.

El meme se burlaba del físico de Brigitte Macron -quien aparecía en una foto desventajosa-, y la comparaba con la primera dama brasileña, Michele Bolsonaro, radiante el día de la investidura de su marido.

"¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?", se lee a un lado de las fotos de las dos parejas presidenciales. Bolsonaro respondió: "No humilles al hombre", en referencia a Macron.



Emmanuel Macron no tardó en responder y lamentó los comentarios "extraordinariamente irrespetuosas" de su homólogo brasileño, y dijo que espera que los brasileños tengan rápidamente un presidente que "se comporte a la altura".

Bolsonaro hizo "comentarios extraordinariamente irrespetuosos sobre mi esposa", señaló Macron en una rueda de prensa en la cumbre del G7 de Biarritz. "¿Qué les puedo decir? Es triste, es triste, pero es triste primero por él y los brasileños", acotó.

"Como tengo una gran amistad y respeto por el pueblo brasileño, espero que tengan rápidamente un presidente que se comporte a la altura", añadió el mandatario francés.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte dan la bienvenida a Francia a Donald Trump y a su esposa Melania el pasado 24 de agosto. (EFE).

-Los otros encontrones de Bolsonaro-

Esta no es la primera vez que el exmilitar causa indignación por sus comentarios, que muchas veces han sido racistas, misóginos y homofóbicos.

Pese a negar reiteradas veces que sea homofóbico, durante una entrevista con la actriz canadiense Ellen Page hace tres años, Bolsonaro desarrolló sus teorías sobre el aumento de la homosexualidad.

Bolsonaro afirmó que existe un porcentaje mayor de población homosexual por “las libertades, las drogas, las mujeres que trabajan”. "Creo que es un asunto de comportamiento. Cuando era joven, hablando en términos porcentuales, había pocos gays. Con el tiempo, debido a las libertades, a las drogas, a las mujeres trabajando, aumentó bastante el número de homosexuales”.

También dijo que “sería incapaz de amar a un hijo homosexual”. Añadió que preferiría que su hijo "muera en un accidente a que aparezca con un hombre con bigote por ahí". Incluso, hace cuatro años manifestó en el Parlamento de Brasil que la mejor manera de "evitar" tener un hijo homosexual es "golpearle”.

Su carácter racista también lo llevó a confesar que un hijo suyo no se enamoraría de una chica negra pues “están muy bien educados”.

Otro hecho que generó indignación fue cuando dijo que con su llegada a la Presidencia de Brasil se acabarán las reservas indígenas. Según la BBC, Bolsonaro indicó también que pondría fin a las 'Quilombolas', asentamientos en los que se refugiaban los esclavos rebeldes en Brasil y en las que ahora viven sus descendientes, que en su mayoría son afrodescendientes. Argumentó que obstaculizan el progreso de la economía y sus residentes “no sirven ni para procrear”.

El mandatario también dijo que los indígenas no hace nada, por lo tanto no merecen que se gaste en ellos millones de dólares al año. Tras esas declaraciones, terminó envuelto en una denuncia por daños morales colectivos a las comunidades indígenas y a la población negra.

Además, en un debate por una ley sobre la violación, Bolsonaro le dijo a la diputada del Partido de los Trabajadores, María do Rosario, que no merecía ser violada porque “era muy fea”. Por ese hecho fue condenado a pagarle 10 mil reales, además de tener que retractarse en todas sus páginas oficiales. Según Eldiario.es, la diputada pasó una situación similar en el 2003 cuando Bolsonaro la empujó y llamó “puta”.

La diputada contó que para en ese entonces Bolsonaro diseminó una mala imagen sobre ella al decir que era defensora de violadores.

A continuación, las frases criticadas del presidente brasileño:

​1. “No emplearía (hombres y mujeres) con el mismo salario. Pero hay muchas mujeres competentes”.

2. “Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también”.

3. “No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también”.

4. "El 90% de los hijos adoptados (por parejas homosexuales) van a ser homosexuales y se van a prostituir, con seguridad”.



5. “Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire”.

6. “No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle los voy a golpear”.

7. “El error de la dictadura fue torturar y no matar”.

8. “Ella no merece ser violada, porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece”.