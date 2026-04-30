El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.

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La votación llegó luego de una sesión tensa con gritos y provocaciones de ambos bandos.

A menos de seis meses de las elecciones en las que el presidente prevé buscar la reelección, los congresistas de la oposición celebraron la victoria saltando y coreando la palabra “libertad”.

También cantaron el nombre del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista Jair Bolsonaro, de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

“Agradezco a los diputados y senadores por este regalo de cumpleaños tan especial, derribando el veto al proyecto de ley de la dosimetría”, escribió en la red social X, el senador Flávio Bolsonaro, cuyo cumpleaños coincidió con la histórica sesión.

A sus 45 años el heredero político de Jair Bolsonaro está empatado con Lula, de 80 años, en las encuestas de intención de voto.

“Error político”

“Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota ‘no’ (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro”, dijo el diputado bolsonarista Luciano Zucco.

La llamada “ley de dosimetría” puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro y también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.

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Aquel día manifestantes bolsonaristas destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en lo que la corte interpretó como parte del movimiento golpista.

“Vimos tanta injusticia, tantas cosas, y parece que ahora logramos sentir un poco de alivio”, dijo a la AFP Diene Vilar, amiga de una mujer que purga una pena de 15 años en prisión domiciliar por participar en aquellos disturbios.

“Este tipo de pena no puede construir paz en el país”, afirmó a la prensa el senador de derecha Esperidião Amin tras la votación.

“El veto (de Lula) fue un error político (...) y la respuesta vino hoy”, añadió.

Sesión tensa

La tensa jornada en el Congreso siguió a la histórica votación del miércoles, cuando por primera vez en más de 100 años el Senado rechazó a un candidato nominado por el presidente para la corte suprema.

Los gritos, ofensas y burlas de ambos lados llevaron al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a amenazar con suspender la sesión.

Pero la votación salió adelante y, tras la victoria de la derecha, Alcolumbre y Flávio Bolsonaro se abrazaron.

“Es peligroso lo que pasó hoy aquí: el avance de la extrema derecha en este proceso actual trae la perspectiva de nuevas aventuras contra la democracia en el futuro”, dijo a periodistas el diputado Pedro Uczai, líder del partido de gobierno en la cámara baja.

Según la norma previa, Bolsonaro, en prisión domiciliaria debido a sus recurrentes problemas de salud, sólo podía optar por beneficios procesales en 2033.

Con el quiebre del veto, ese plazo puede reducirse. Los abogados del exmandatario deberán formular un pedido para que el tribunal supremo recalcule las condiciones de la pena.

El máximo tribunal es blanco de críticas de la derecha tras haber condenado a Bolsonaro en 2025, en un juicio que incluso provocó represalias contra Brasil por parte del gobierno de Donald Trump.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria el viernes 27 de marzo tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado. (AFP)

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