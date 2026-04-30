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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ondea una bandera de Israel durante una movilización donde reunió a miles de sus seguidores. (EFE/ Sebastiao Moreira).
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ondea una bandera de Israel durante una movilización donde reunió a miles de sus seguidores. (EFE/ Sebastiao Moreira).
Por Agencia AFP

El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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