Corte de cabello de Jair Bolsonaro causó polémica en Brasil | VIDEO

Brasilia. El gobierno de Brasil insistió que el corte de cabello del presidente Jair Bolsonaro no fue la razón para cancelar una importante reunión con el canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian.



El mandatario debía reunirse con el canciller de Francia en Brasilia pero el encuentro fue cancelado oficialmente "por cuestiones de agenda".

► Detienen en Sao Paulo a Darío Messer, el "mayor cambista de Brasil"



► Trump designó a Brasil como aliado militar estratégico de EE.UU. fuera de la OTAN

Poco después, se observó la transmisión en vivo de Bolsonaro cortándose el cabello.

El gobierno de Brasil justificó la cancelación indicando que Le Drian ya había sido recibido por su homólogo Ernesto Araújo.

El canciller Jean-Yves Le Drian junto a Ernesto Araujo en conferencia de prensa. (Foto: AFP) El canciller Jean-Yves Le Drian junto a Ernesto Araujo en conferencia de prensa. (Foto: AFP)

"Debido a esa reunión al mismo nivel, el presidente declaró y decidió en base a otras agendas declinar recibir al ministro aquí. No tiene nada que ver con el corte de pelo. Absolutamente no", manifestó Otávio do Rêgo Barros, portavoz de la presidencia de Brasil.

Le Drian visitó Brasil, entre otras cosas, para avanzar en la ratificación del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea.

El jefe la diplomacia de Francia aseguró que hay "líneas rojas" que no deben cruzarse respecto al pacto, mencionando el pleno respeto al Acuerdo de París y la protección de las normas ambientales.

Corte de cabello de Jair Bolsonaro causa polémica en Brasil. (Foto y video: AFP)

El medio ambiente es un tema delicado para Bolsonaro, un notorio escéptico del cambio climático, quien recientemente cuestionó las cifras oficiales que muestran un aumento en la deforestación.

Fuente: AFP