El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, gesticula en el Congreso antes de tomar posesión como presidente de Brasil, en Brasilia, el 1 de enero de 2019. Foto: Nelson ALMEIDA / AFP
/ NELSON ALMEIDA
Agencia EFE
Agencia EFE

Bolsonaro cumplirá su condena a 27 años de cárcel en una sala de doce metros cuadrados
El expresidente brasileño comenzó a cumplir este martes la condena a 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado en una pequeña sala de doce metros cuadrados de la sede de la .

Una sala que tiene como todo mobiliario una cama individual, una pequeña mesa, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según unas imágenes que ha difundido la propia Policía Federal.

PUEDES VER: La Corte Suprema de Brasil refrenda la orden que mantiene a Bolsonaro encarcelado

El líder de la ultraderecha, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplimiento de diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, ya había sido transferido a esa sala de la sede de la Policía Federal el pasado sábado, tras que era parte de esas restricciones.

Este martes, el juez , relator del juicio que cursó en la Primera Sala del Supremo, determinó el fin del proceso tras considerar que se han agotado las posibilidades de recursos.

En esa decisión, también estableció que el expresidente (2019-2022) empiece a cumplir la en esa misma sala y que se le garantice al reo la debida atención médica.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, gesticula durante una ceremonia en el Complejo Naval de Itaguaí, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de octubre de 2019. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
/ MAURO PIMENTEL

Bolsonaro, de 70 años, acarrea diversos problemas de salud y llegó a atribuir su con una soldadora casera a unos remedios antidepresivos que le habrían generado “unas alucinaciones”.

El líder de la ultraderecha achaca su frágil estado de salud a las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en la región abdominal en medio de la campaña electoral para las elecciones de 2018, en las que fue elegido presidente.

Cuatro años después, en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, fue derrotado en las urnas por el actual mandatario, , y según estableció la Corte Suprema, urdió tras su derrota una conspiración con el objetivo de impedir la investidura de su sucesor y mantenerse en el poder.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado 22 de noviembre por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliar, admitió haber usado por "curiosidad" un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la corte suprema. (AFP)

