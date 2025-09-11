El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en el garaje de su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en el garaje de su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Defensa de Bolsonaro adelanta que apelará la condena “incluso en el ámbito internacional”
Resumen de la noticia por IA
Defensa de Bolsonaro adelanta que apelará la condena “incluso en el ámbito internacional”

Defensa de Bolsonaro adelanta que apelará la condena “incluso en el ámbito internacional”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los abogados defensores del expresidente , condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión, adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la incluso en el ámbito internacional”, en una nota divulgada a la prensa.

Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpe de Estado y otros delitos en Brasil

La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria”, reza el comunicado divulgado por los letrados tras el fallo.

Cuatro de los cinco jueces que integran este brazo del Supremo expusieron duros argumentos y votaron a favor de condenar al líder de la ultraderecha. Solo un magistrado optó por la absolución total de los cargos.

En este contexto, los abogados reiteraron la inocencia de su defendido, quien, según ellos, “no atentó” contra la democracia y “nunca participó de ningún plan”, ni tampoco de la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.

Y expresaron su descontento por la “falta de tiempo” que tuvieron para analizar las pruebas que pesaban contra su cliente, lo que consideran que limitó su accionar.

MÁS INFORMACIÓN: Jair Bolsonaro, la caída del “mito” de la derecha de Brasil condenado por golpismo | PERFIL

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado por liderar un complot golpista para perpetuarse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por sus problemas de salud y edad avanzada, Bolsonaro, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que también ha sido considerado por su defensa.

Bolsonaro se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violación de medidas cautelares que le habían sido impuestas en el marco de otro proceso.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC