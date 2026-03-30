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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto en el garaje de su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto en el garaje de su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

La defensa de Jair Bolsonaro negó el lunes que el expresidente brasileño haya violado la prohibición de usar el celular en su prisión domiciliaria, una infracción que podría mandarlo de vuelta a la cárcel.

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