El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Jair Bolsonaro deja la prisión domiciliaria para ir al hospital, por una emergencia médica
Resumen de la noticia por IA
Jair Bolsonaro deja la prisión domiciliaria para ir al hospital, por una emergencia médica

Jair Bolsonaro deja la prisión domiciliaria para ir al hospital, por una emergencia médica

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente de abandonó este martes la residencia donde cumple prisión domiciliaria para dirigirse de urgencia a un centro médico, tras registrar una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”.

Así lo informó su hijo y senador, Flávio Bolsonaro, a través de una publicación en su cuenta de X, quien además contó que su padre fue escoltado al hospital por “los policías penales que vigilan” su domicilio, por tratarse de una “emergencia”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Pisará o no a la cárcel Bolsonaro? Lo que se viene para el expresidente y para Brasil tras la condena a prisión

Es la segunda salida que el exmandatario de 70 años realiza a este mismo centro médico en menos de una semana, luego de que este domingo fuera sometido a un procedimiento médico ambulatorio y programado para extirpar quirúrgicamente ocho lesiones cutáneas.

La salida del fin de semana fue realizada con la autorización previa del magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor de las causas del expresidente.

El líder de la ultraderecha brasileña, recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión, enfrenta en los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de las secuelas de una puñalada que recibió en un mitin durante la campaña presidencial de 2018.

De hecho, en abril pasado fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado tres semanas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC