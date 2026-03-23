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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda en su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda en su residencia en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este lunes la unidad de cuidados intensivos (UCI) y fue trasladado a una habitación en el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece ingresado desde el pasado 13 de marzo, según fuentes médicas citadas por el portal G1.

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