Detenido en Paraguay uno de los condenados por la trama golpista liderada por Bolsonaro

El exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, fue detenido este viernes mientras intentaba huir desde un aeropuerto de Paraguay, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por la Corte Suprema por participar en el complot golpista, “rompió la tobillera electrónica” que vigilaba sus movimientos, pero fue arrestado en el aeropuerto de Asunción antes de completar su fuga, según las citadas fuentes.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, dijo al grupo Globo que Vasques pretendía huir a El Salvador con un pasaporte paraguayo original que no correspondía con su identidad.

PUEDES VER: Justicia de Brasil autoriza a Jair Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse en Navidad

Su captura fue posible gracias a la alerta que emitieron las autoridades brasileñas a los países vecinos, cuando el exdirector policial rompió la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos, en el estado de Santa Catarina (sur), donde estaba bajo arresto domiciliario.

Vasques fue condenado por el Supremo el pasado 16 de diciembre, en el marco del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años de prisión y actualmente se recupera en el hospital tras operarse de una hernia bilateral en la ingle.

No obstante, Vasques aún no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado porque la sentencia aún no es firme, ya que todavía se puede apelar el fallo.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El convoy de la Policía Federal que acompaña al expresidente brasileño Jair Bolsonaro al Hospital DF Star. (Foto de Evaristo Sa / AFP). / EVARISTO SA

Además de Vasques, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de todo el proceso, que incluyó al propio expresidente Bolsonaro, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como “líder” de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.