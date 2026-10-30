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Resumen

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El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El derrotado candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de “matemáticamente imposibles”, y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante “un gol con la mano”.

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