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Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
Por Agencia EFE

El presidente del Congreso brasileño, senador Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la ley que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado y líder ultra Jair Bolsonaro.

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