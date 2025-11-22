El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue encarcelado este sábado por riesgo de “fuga”, tras ser acusado por la justicia de intentar retirarse la tobillera electrónica para escaparse.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Desde agosto cumplía prisión domiciliaria en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia, monitoreado a través de una tobillera electrónica. El juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, le había impuesto esas restricciones por estimar que el líder ultraderechista intentaba obstruir el proceso en su contra.

El magistrado ordenó ahora su traslado a prisión de forma preventiva al considerar que hay indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga” del expresidente, de acuerdo al documento con la decisión obtenido por AFP.

Entre esos indicios está una convocatoria del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, a una manifestación en la tarde de este sábado frente a la residencia de su padre.

Además, en la madrugada de este sábado el expresidente intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandona el hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos, mientras permanece bajo arresto domiciliario. Foto: EVARISTO SA / AFP / EVARISTO SA

Los abogados de Bolsonaro dijeron que recibieron la noticia del encarcelamiento con “profunda perplejidad”.

El exmandatario, de 70 años, está en un “delicado” estado de salud y “su prisión puede poner su vida en riesgo”, afirmó en un comunicado la defensa, y anticipó que presentará un recurso contra la decisión.

Bolsonaro fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia, donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a la cárcel, señaló una fuente cercana al tema.

Por su condición de expresidente, Bolsonaro deberá ser separado de los demás reclusos en una sala sin barrotes y con “comodidades dignas”, de acuerdo con la ley brasileña.