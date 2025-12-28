Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star, en Brasilia. (EFE/ Andre Borges ARCHIVO).
Agencia EFE
Agencia EFE

Brasil: Jair Bolsonaro se somete a procedimiento por hipo recurrente desde hace meses
El expresidente de , condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su familia.

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según su esposa Michelle Bolsonaro.

MIRA AQUÍ: Bolsonaro se recupera tras cirugía por doble hernia inguinal y comienza su proceso de rehabilitación

La cirugía fue exitosa y el exmandatario ya está en recuperación, según los médicos que participaron en la operación, señaló a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que el hipo le ha causado fatiga extrema a Bolsonaro e interrumpido el sueño.

De acuerdo con el boletín médico divulgado este sábado, hoy se bloqueó el nervio frénico derecho y para el lunes fue programado el procedimiento que bloqueará el del lado izquierdo.

Según la nota, Bolsonaro “continuará con fisioterapia para rehabilitación, medidas para prevenir trombosis venosas y atención clínica”.

La expectativa es que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia entre tres y siete días más antes de regresar a la sede de la Policía Federal, donde cumple su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad por una hernia inguinal bilateral y estaba en proceso de recuperación con fisioterapia, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo.

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles, luego de que el procedimiento fuera autorizado por el juez Alexandre de Moraes.

MÁS INFORMACIÓN: Flávio, el primogénito de Jair Bolsonaro que tiene la bendición del expresidente para postular a la presidencia de Brasil

El líder ultraderechista fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Además de la condena, el ex jefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

