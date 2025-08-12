El juez autoriza a Bolsonaro a salir de la prisión domiciliaria para una consulta médica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto durante una sesión de la Corte Suprema de Brasil que juzga la participación de acusados ​​del intento de golpe de Estado en 2023, en Brasilia, el 10 de junio de 2025. (Foto de EVARISTO SA / AFP)
El Tribunal Supremo de autorizó este martes al expresidente a salir de su casa para una consulta médica por primera vez desde el pasado 4 de agosto, cuando empezó a cumplir régimen de prisión domiciliaria.

La visita al hospital está prevista para el próximo día 16 de agosto y el exgobernante, de 70 años, tendrá un plazo máximo de ocho horas para ausentarse de su domicilio, según la decisión del juez Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpismo contra el líder de extrema derecha.

MIRA AQUÍ: Corte Suprema de Brasil ordena “prisión domiciliaria” para expresidente Bolsonaro por incumplir restricciones

La defensa de Bolsonaro solicitó autorización para que el ex jefe de Estado acuda al hospital para someterse a una batería de exámenes médicos.

Bolsonaro está en régimen de prisión domiciliara desde el 4 de agosto por haber violado las medidas cautelares que le fueron impuestas en el marco del juicio en el que la Fiscalía le acusa de liderar un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

En su domicilio en Brasilia, el líder ultra ha sido autorizado a recibir visitas de algunos de sus familiares sin permiso previo y de varios políticos aliados, con previa autorización de la corte.

Los abogados de Bolsonaro tienen de plazo hasta este miércoles para presentar sus alegatos finales ante el Tribunal en el juicio.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil “se deterioró”

Posteriormente, el presidente de la Primera Sala del Supremo, Cristiano Zanin, determinará la fecha en la que comenzarán las deliberaciones de los magistrados, lo que se espera que ocurra en septiembre.

Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años si es condenado por los cinco cargos por los que está imputado, entre ellos tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho.

