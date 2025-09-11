El expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante una conferencia de prensa sobre su defensa en el caso de la Corte Suprema sobre actos contra la democracia brasileña el 8 de enero de 2023, en Brasilia, el 6 de marzo de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante una conferencia de prensa sobre su defensa en el caso de la Corte Suprema sobre actos contra la democracia brasileña el 8 de enero de 2023, en Brasilia, el 6 de marzo de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpe de Estado y otros delitos en Brasil
Resumen de la noticia por IA
Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpe de Estado y otros delitos en Brasil

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpe de Estado y otros delitos en Brasil

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente brasileño fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, .

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Jair Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado, organización criminal y otros tres delitos en Brasil

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado “líder” de una “organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.

La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.

MÁS INFORMACIÓN: Jair Bolsonaro, la caída del “mito” de la extrema derecha de Brasil condenado por golpismo | PERFIL

La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.

El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que ha llevado a las condenas y que, según la acusación, fue “liderada” y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de “perpetuarse en el poder” e instalar “una dictadura” en Brasil.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC