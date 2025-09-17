Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “ carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias ”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

MIRA AQUÍ: Bolsonaro sufre problema renal y anemia y permanece por ahora en el hospital

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.

Información en desarrollo...