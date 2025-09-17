El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel
Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño , condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.

Información en desarrollo...

