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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

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