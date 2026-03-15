Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mostró mejoría renal en su tercer día en terapia intensiva, aunque los médicos reforzaron el tratamiento antibiótico para combatir la neumonía que lo mantiene internado, informó este domingo el hospital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.