El ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas, y el izquierdista Fernando Haddad pugnan por convertirse hoy en el sucesor de Michel Temer en Brasil. Culmina así una campaña en la que el combate a la corrupción y la delincuencia fueron temas centrales.

Los ex cancilleres peruanos Francisco Tudela (1995-97) y Manuel Rodríguez Cuadros (2003-05) vislumbran lo que vendrá a partir de enero del 2019 con uno u otro al mando del país sudamericano.

1. ¿Qué podemos esperar de Brasil con Bolsonaro en la presidencia?

► Francisco Tudela : Más allá de las cosas horribles que dice, grandes reformas económicas, liberalización y privatizaciones.

Independientemente de las cosas horribles que ha dicho para escandalizar a sus enemigos, siguiendo la técnica Trump de ganar titulares de prensa, Bolsonaro y su equipo tienen una propuesta económica que parte de la privatización de los grandes consorcios estatales y la reducción del tamaño del Estado. Ha dicho que la libertad económica es madre de la libertad y ha planteado privatizaciones inspirándose en Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Todo eso se aplicará. En el combate a la delincuencia, inspirado en la Constitución de EE.UU., probablemente elimine la ley que controla y limita la tenencia de armas por particulares.

► Manuel Rodríguez Cuadros : Los cambios dramáticos de Bolsonaro: el gran ajuste en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

No creo que se opte por una apertura muy amplia al comercio mundial, porque Bolsonaro representa una derecha extrema de cierto corte nacionalista. En lo referente al manejo del presupuesto público la política va a ser, en cierta manera, de continuidad. El gran ajuste con él lo veo en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Ahí creo que sí puede haber cambios dramáticos, sin exagerar en el uso del término, lo cual puede derivar en polarizaciones y rupturas muy grandes en la sociedad.

2. ¿Y qué podemos esperar del mismo Brasil con Haddad en el poder?

► Francisco Tudela : El continuismo, la protección del PT y el intento de liberar a Lula da Silva.

No se puede esperar nada que no sea el continuismo, la protección de los líderes del PT que quedan libres, el intento de liberar a Lula da Silva y de influir sobre la eventual condena a Dilma Rousseff. El escándalo brasileño no es solo interno, el descrédito del país ante la comunidad internacional es inmenso, así que contra eso se topará Haddad. Tengo la impresión de que lo del candidato del PT es la defensa de una causa imposible.

► Manuel Rodríguez Cuadros : La misión histórica de Haddad: un gobierno de una probidad tal que permita un exorcismo imperativo.

Debemos esperar la continuidad renovada de la última fase del gobierno de Dilma Rousseff. Lo primero que deberá hacer es exorcizar el Partido de los Trabajadores (PT) y su propia experiencia acumulada en los gobiernos de Lula y Dilma, no hablo solo de los procesos reales de corrupción sino, sobre todo, de la percepción de corrupción en la población, que es todavía más grave. Tendrá la misión histórica de conducir un gobierno de una probidad y transparencia tales que permita ese exorcismo imperativo.

3. ¿Qué se puede aguardar del combate a la delincuencia en el próximo gobierno?

► Francisco Tudela : Antes que el aumento o disminución de la violencia, una mayor protección para la ciudadanía.

La apuesta de Bolsonaro no apunta a especular sobre si va a aumentar o disminuir la violencia, apunta a que la liberalización de la venta de armas de fuego permita a la población defenderse de la delincuencia. Es cierto que, en un sentido, esto genere un nivel de violencia más alto, pero por otro lado implica también una contención de la delincuencia desatada. No es una cuestión de más o menos violencia, sino de más o menos protección para los ciudadanos. Tengamos en cuenta que la industria de armas de Brasil es la sexta del mundo y que el país tiene una fuerte cultura armamentística, vea usted a los ‘gaúchos’ del sur.

► Manuel Rodríguez Cuadros : La variable del Estado de derecho versus la ‘filipinización’ brasileña de combate a la delincuencia.

Cuando se llega a niveles de violencia como los que tiene Brasil, todo se vuelve muy complicado. Siempre habrá dos parámetros: el del combate a la violencia y el del respeto a la legalidad del Estado de derecho. Ambos no son necesariamente funcionales, sino que pueden entrar en una dinámica de confrontación muy grande. Creo que con Haddad la variable del Estado de derecho se tendrá más en cuenta, mientras que del otro lado tenemos el peligro de una suerte de ‘filipinización’ brasileña de combate a la delincuencia.

4. ¿Qué podemos esperar de la política exterior del gigante sudamericano con uno u otro?

► Francisco Tudela : La misma línea exterior versus un giro de 180 grados para acercarse de nuevo a Estados Unidos.

Con Haddad la política exterior va a seguir la misma línea de Lula, que buscó impugnar la preeminencia económica de Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que Bolsonaro sí representa un giro de 180 grados: va a reanudar la tradicional alianza geopolítica con EE.UU. Recuerdo que cuando visité a Henry Kissinger (ex secretario de Estado), él me dijo que Brasil era el único país de América Latina al cual EE.UU. escuchaba. Lo que le va a interesar a Brasil es la costa este de las Américas. Es tan grande y con tantos recursos y problemas este país, es tan ‘brasilcéntrico’ que sus contactos con América Latina no son prioritarios.

► Manuel Rodríguez Cuadros : Relaciones menos confrontacionales con EE.UU. y mayor asociación con el Pacífico.

Creo que con Haddad no habrá ningún cambio dramático en política exterior; con Bolsonaro a lo mejor sí, pero no como lo presenta la prensa. Una cosa son las declaraciones en campaña y otra, las decisiones que se toman dentro del aparato del Estado. Si llega Bolsonaro, las relaciones con EE.UU. van a ser más dialogantes y menos confrontacionales que ahora. En el Mercosur va a plantear iniciativas que le quiten a Brasil la camisa de fuerza que le impide incrementar su comercio externo. Creo que Bolsonaro también va a buscar un espacio de diálogo y asociación mayores con Colombia, México, Chile y Perú y se vinculará menos con estructuras multilaterales como el Mercosur. Finalmente, asumirá una postura política mucho más radical contra Venezuela.