Fiscalía militar de Brasil solicita la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército tras su condena

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es visto dentro de su casa en Brasilia, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro LADEIRA / Folhapress / AFP)

/ PEDRO LADEIRA
Por Agencia EFE

El Ministerio Público Militar de Brasil pidió este martes la expulsión del Ejército del expresidente Jair Bolsonaro, con rango de capitán, y de otros cuatro altos mandos que integraron su Gobierno, tras la condena de todos ellos por intento de golpe de Estado.

