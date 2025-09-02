Juez afirma que Bolsonaro buscó una “dictadura” en Brasil en fase final de su juicio

Un juez de la corte suprema de Brasil afirmó que el expresidente Jair Bolsonaro buscó instalar una “verdadera dictadura” en el país al tratar de impedir la asunción de Lula, en el inicio de la fase de sentencia de su juicio por golpismo.

La fiscalía acusa al ultraderechista, de 70 años, de haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para asegurar su “permanencia autoritaria en el poder”, a pesar de su derrota frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El exmandatario (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde el mes pasado, no estaba presente en la sala este martes en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de sesiones, según su defensa.

El juez Alexandre de Moraes aseguró que el ultraderechista y sus excolaboradores buscaron instalar una “verdadera dictadura” al presentar el informe final del caso.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo Moraes.

El magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una sesión este martes, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Foto: EFE/ Andre Borges / Andre Borges

El líder de la derecha brasileña clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”, cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales.

Su juicio tuvo consecuencias inesperadas, al abrir una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.

Invocando una “caza de brujas” contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50% sobre una parte de las exportaciones brasileñas.

La corte suprema de Brasil ignorará “presiones internas o externas” al dictar su sentencia en el caso, dijo Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso penal al expresidente.