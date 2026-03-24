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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace gestos durante la conferencia CPAC Brasil en Balneario Camboriu, estado de Santa Catarina, Brasil, el 6 de julio de 2024. (Foto de Evaristo Sa / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace gestos durante la conferencia CPAC Brasil en Balneario Camboriu, estado de Santa Catarina, Brasil, el 6 de julio de 2024. (Foto de Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a purgar temporalmente su condena en prisión domiciliaria “humanitaria”, tan pronto salga del hospital donde está internado para tratar una bronconeumonía.

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