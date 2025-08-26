Juez de Brasil ordena vigilancia permanente de Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”

Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este martes a la policía vigilar en todo momento al expresidente Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, por “riesgo de fuga”, a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el juicio que enfrenta por golpismo.

El exjefe de Estado (2019-2022) de extrema derecha es acusado de liderar una “organización criminal” que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022.

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía proceder a “la vigilancia a tiempo completo” de Bolsonaro, según un documento judicial obtenido por la AFP.

El ultraderechista, de 70 años, está desde principios de agosto en prisión domiciliaria preventiva, en su residencia en Brasilia, decretada por Moraes al considerar que el expresidente incumplió una prohibición de manifestarse en redes sociales.

El juez respondió a una solicitud de la fiscalía brasileña, que el lunes llamó a aumentar la vigilancia policial del exmandatario.

En su decisión el juez señaló que existe la “posibilidad de un riesgo de fuga” de Bolsonaro para “evadir la ley”, especialmente ante la proximidad del fallo en la corte suprema, fijado para entre el 2 y el 12 de septiembre.

La semana pasada, la Policía Federal dijo en un informe que Bolsonaro planeó pedir asilo político en 2024 al presidente de Argentina, Javier Milei, según un borrador del documento en el que alegaba “una persecución política en Brasil”.

La defensa del mandatario acusó a la policía de buscar “desmoralizarlo”.

La fuerza también recomendó inculpar al exmandatario por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra.

Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable en el juicio por golpismo.

