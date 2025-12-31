Los médicos prevén el alta médica de Bolsonaro para el jueves tras cuatro operaciones

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, recibirá el alta médica el jueves, tras ocho días hospitalizado y en los que fue sometido a cuatro diferentes operaciones, anunció este miércoles el equipo de doctores que lo atiende.

“Hicimos nuevos exámenes para evaluar su estado de salud en general. Hoy no tuvo picos (de hipertensión) y se encuentra mucho más estable. La previsión es darle el alta mañana”, afirmó el cirujano Claudio Birolini, jefe del equipo médico que lo atiende, en una rueda de prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Su salud se estabilizó en el correr de la noche y mostró una mejoría en las crisis de hipo, lo que indica que las medicinas comenzaron a surtir efecto, pero es necesario más tiempo para ver los resultados. La evolución en este tipo de casos acostumbra ser más lenta, pero en 24 horas tuvimos una respuesta positiva y estamos confiados”, dijo por su parte el médico Brasil Caiado.

El líder de la ultraderecha brasileña, ingresado en un hospital particular de Brasilia desde el 24 de diciembre, tendrá que regresar a la celda de la Policía Federal en la que cumple su condena, así reciba el alta.

De acuerdo con Birolini, tanto la cirugía para la corrección de dos hernias inguinales a la que fue sometido, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales del diafragma (izquierdo y derecho) con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto.

“Mañana (jueves) él completa una semana de la cirugía (de hernia) y está corriendo todo bien desde el punto de vista del postoperatorio, por lo que mantenemos nuestra previsión de alta para mañana”, afirmó el especialista.

Caiado agregó que Bolsonaro tuvo algunos picos de hipertensión en los últimos días, que fueron corregidos con el uso de medicinas y que no volvieron a presentarse desde el martes.

Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges

Ambos admitieron que los problemas de salud de Bolsonaro se agravaron por su estado anímico y por las circunstancias en que se encuentra (preso), por lo que atendieron el pedido del capitán de la reserva del Ejército para recetarle un antidepresivo.

“Esperamos que ese tratamiento (con antidepresivos) haga efectos en los próximos días”, afirmó Caiado.

Los especialistas también admitieron que, pese a que consiguieron reducirle la intensidad a las crisis de hipo, el problema no fue solucionado con el bloqueo de los nervios frénicos, por lo que el tratamiento ahora será hecho igualmente con medicinas o con otras alternativas, como fonoaudiología.

Agregaron que la endoscopia a la que el exmandatario fue sometido este miércoles confirmó el diagnóstico ya conocido, que sufre de gastritis y de esofagitis erosiva, lo que, en su opinión, puede ser el origen de las crisis de hipo.

Los médicos dijeron que harán seguimiento permanente de la salud del expresidente en visitas a la sede policial en la que está recluido, y que cuentan con el permiso de la Corte Suprema para atenderlo en cualquier horario.

LEE TAMBIÉN: Bolsonaro se recupera tras cirugía por doble hernia inguinal y comienza su proceso de rehabilitación

“Después del alta es común el seguimiento. En este caso específico iremos hasta allá (al lugar de la prisión) cuando sea necesario. Tenemos algunas limitaciones y no son las condiciones ideales, pero es lo que podemos hacer”, afirmó Birolini.

El expresidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre cumple la condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.