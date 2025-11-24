El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofrece una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Maputo, el 24 de noviembre de 2025. Foto: Amilton Neves / AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofrece una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Maputo, el 24 de noviembre de 2025. Foto: Amilton Neves / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Lula dice que prisión de Bolsonaro no afecta relación con Trump
El presidente de Brasil, , afirmó este domingo que la prisión de su antecesor, , aliado del presidente estadounidense Donald Trump, “no tiene nada que ver” con la relación entre ambos países.

Luego de intentar quemar la tobillera que lleva para controlar su detención domiciliaria, Bolsonaro fue puesto en prisión preventiva el sábado por orden de la corte suprema.

El tribunal por una intentona golpista contra Lula en 2022 y rechazó su primer recurso de apelación.

contra su aliado y respondió imponiendo aranceles punitivos a Brasil en agosto. Pero luego de un encuentro con Lula en octubre, levantó buena parte de ellos.

Preguntado sobre la posibilidad de que la detención de su mayor opositor afecte el acercamiento con su homólogo estadounidense, Lula afirmó: “No tiene nada que ver”.

“Creo que Trump tiene que saber que somos un país soberano, que nuestra justicia decide y lo que se decide aquí está decidido”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa en el encuentro del G20 en Johannesburgo.

La corte condenó a Bolsonaro por liderar una conspiración para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Foto: EFE/Archivo

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la corte suprema. Pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.

“Todo el mundo sabe lo que hizo”, subrayó Lula.

En su decisión del sábado, la corte suprema apuntó a un posible intento de fuga hacia la embajada de Estados Unidos.

La prisión de deja a la derecha sin candidato para las elecciones presidenciales de 2026, mientras Lula ya ha anunciado su intención de postularse para un cuarto mandato.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, multiplica este miércoles 19 de noviembre los contactos en la COP30 de Belém para alentar a los negociadores de la conferencia climática, pendientes de una nueva propuesta de acuerdo de la presidencia del evento. (AFP)

