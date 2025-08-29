El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no tiene ganas de alimentarse y continúa presentando un cuadro de vómitos, a pocos días de conocer su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo, dijo este viernes su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro.
“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, dijo en X el segundo de los cinco hijos del líder conservador.
Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria desde hace casi un mes en la capital brasileña y debe usar tobillera electrónica, restricciones impuestas en el marco de una investigación por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra.
El líder de la derecha brasileña es acusado de ser la cabeza de una “organización criminal” que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022.
La corte suprema decidirá el veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. Bolsonaro, que clama su inocencia, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
El ex jefe de Estado (2019-2022) sufrió de hipo y vómitos en julio, síntomas de renovados problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.
Debido a esa crisis, en agosto se realizó exámenes médicos que revelaron que había tenido recientemente dos neumonías.
En abril había sido sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde la puñalada. Jair Bolsonaro permaneció internado durante tres semanas tras la operación.
